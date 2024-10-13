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Сегодня, 20:45

Матч сборных России и Сирии должен пройти в Волгограде

Стадион «Волгоград Арена».
Фото ФК «Ротор»
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Вице-президент сирийской футбольной федерации Абдеррахман аль-Хатиб заявил, что матч России и Сирии должен пройти в Волгограде.

«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде. Этот город был выбран для проведения матча, потому что его климат похож на сирийский — чтобы облегчить адаптацию для наших игроков», — цитируют аль-Хатиба «РИА Новости».

Ранее «СЭ» сообщал, что во время ноябрьской международной паузы сборная России с большой долей веротяностии также сыграет с национальной командой Брунея.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с&nbsp;национальной командой Брунея. Продолжаем учить географию: сборная России сыграет с Брунеем. Это 183-я команда в рейтинге ФИФА

Источник: РИА Новости Спорт
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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