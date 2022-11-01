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Судейство

Сегодня, 11:20

Матч Таджикистан — Россия рассудит бригада из Узбекистана

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Федерация футбола Таджикистана объявила имена арбитров товарищеского матча против России.

На игре будет работать судейская бригада из Узбекистана. Главным арбитром назначен Ильгиз Танташев, его ассистентами будут Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fft_official/34045

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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