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Сегодня, 06:24

Источник: матч Таиланд — Россия перенесен из-за супертайфуна

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная России. Тренировка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация футбола Вьетнама приняла решение отложить проведение товарищеского матча Таиланд — Россия, утверждает Thanh Nien. Пресс-служба российской команды пока не подтвердила эту информацию.

Организаторы приняли такое решение из-за надвигающегося на столицу страны супертайфуна «Яги». Матч должен был состояться сегодня на стадионе «Ми Динь» и начаться в 16:00 по московскому времени.

По информации источника, стороны обсуждают проведение матча в то же время в воскресенье, 8 сентября.

Снимок супертайфуна &laquo;Яги&raquo; со&nbsp;спутника. Супертайфун может помешать проведению матча Таиланд — Россия
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Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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