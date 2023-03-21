Матчи сборной России с Ираном и Ираком могут не показать по ТВ из-за запутанной ситуации с телеправами

Матчи сборной России с Ираном и Ираком могут не показать по ТВ из-за запутанной ситуации с телеправами, сообщает «KP.RU».

По информации источника, неопределенность с показом на ТВ матчей Иран — Россия и Россия — Ирак связана с тем, что до конца непонятно, кому принадлежат телеправа на эти встречи. В Российском футбольном союзе уверены, что права у них. По другой версии телеправами на эти матчи сборной России владеет компания «Телеспорт груп» известного функционера Петра Макаренко.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.