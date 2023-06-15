Матыцин заявил, что Россия не будет умолять об участии в международных соревнованиях

Сегодня, 11:35
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, ведут ли РФС и УЕФА переговоры о возможном возвращении футбольных сборных и клубов России в международные турниры.
— Надеюсь, в ближайшее время градус политизированности понизится и мы станем участвовать в соревнованиях. Но проситься, умолять идти на ущемление наших прав мы не будем.
— РФС ведет переговоры о возвращении России на международную футбольную арену. Вы в курсе переговоров?
— РФС — самостоятельная организация. Мы в курсе и активно взаимодействуем. Но вопросы взаимодействия с международными федерациями в компетенции национальных федераций, — цитирует Матыцина «РБ Спорт».
Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В конце декабря исполком РФС сообщил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая должна заниматься разработкой дорожной карты по возвращению российских клубов и сборной к международным турнирам.