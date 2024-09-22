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Сегодня, 15:59

Медведев не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова про сборную России

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не считает, что полузащитник команды Максим Глушенков не хотел никого оскорбить словами про сборную России.

На этой неделе 25-летний игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

— У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Единственное, что сказал Максим: играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это лишь отражает факт, признанный, в том числе, самим Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнеров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Максим Глушенков и&nbsp;Валерий Карпин. Глушенков — под атакой из-за циничных слов о сборной. Сыграет ли он при Карпине за Россию после такого?

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Максим Глушенков

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