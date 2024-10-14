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Сегодня, 17:44

Медведев заявил, что обсудит с РФС идею матча сборной России против команды легионеров РПЛ

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался об идее провести товарищеский матч между командой России и сборной легионеров РПЛ.

«Ясно, что собрать 20 высококлассных легионеров, которые точно не уступают по уровню игры Вьетнаму, Сирии или Брунею, было бы интересно. Такого, по-моему, никогда еще не было. Все бывает в жизни в первый раз.

Но мы знаем, что календарем и соперниками национальной сборной занимается РФС. Я надеюсь, что они на эту идею обратили внимание. На стратегической сессии, которая скоро состоится, я с коллегами тоже пообсуждаю эту тему. Там будет много горячих, насущных вопросов: как сделать так, чтобы интерес к футболу не сокращался», — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».

Октябрьский сбор национальной команды прошел без товарищеских матчей и завершился досрочно. Соперниками россиян в ноябрьскую международную паузу должны стать сборные Сирии и Брунея.

Сборная России по футболу
Александр Медведев (руководитель)

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