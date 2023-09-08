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Сегодня, 09:16

Мелехин: «Сразу почувствовали, что в Египте другая температура»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной России Виктор Мелехин поделился впечатлениями от товарищеского матча с олимпийской командой Египта (1:1).

— Очень жарко. Как ты себя чувствовал?

— Согласен. Мы приехали, сразу почувствовали, что другая температура, — приводит слова Мелехина «РБ Спорт». — В принципе, я вышел на 30 минут, нормально себя чувствую.

— Когда заезжали в отель, предупреждали о чем-то? Что нельзя воду из-под крана пить, например?

— Нет. Нам сказали, чтобы пили побольше воды, исключили кофе. Меры предосторожности рассказали и все.

?Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-srazu-pochuvstvovali-chto-v-egipte-drugaya-temperatura/
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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