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Сборная России

Сегодня, 13:38

Защитник «Ростова» Мелехин: «Я пока еще не Кокорин и не Смолов. В сборную поеду с закрытыми глазами»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал о своем желании выступать за национальную команду России.

— Насколько у тебя большое желание сейчас выступать за сборную? Например, Смолов и Кокорин публично говорили, что не видят смысла в своем участии в матчах сборной на данный момент.

— Я пока еще не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду. Тем более сейчас есть такая возможность, — цитирует Мелехина Metaratings.ru.

— В июне отменили сбор национальной команды. Если бы вместо отпуска пришлось ехать в сборную после тяжелого сезона, ты бы обрадовался?

— Конечно, сто процентов, что был бы счастлив. Это основная сборная России, какой еще отпуск? (смеется) Если будет такая возможность, поеду туда с закрытыми глазами.

В минувшем сезоне 19-летний Мелехин сыграл за «Ростов» 34 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/melyokhin-ya-poka-ne-kokorin-i-ne-smolov-v-sbornuyu-poedu-s-zakrytymi-glazami-262053/
Сборная России по футболу
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