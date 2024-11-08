Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:15

Дегтярев — о Дзюбе в сборной России: «Могу его понять. Уважаю его как спортсмена»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы сыграть за сборную России.

«Карпин о вызове Дзюбы сказал нет? Это его право. У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», — сказал Дегтярев.

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.

7 ноября сборная России объявила окончательный состав команды на матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19-го числа).

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Дрон Y-89: неуловимый для РЭБ противника разведчик
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Депутат рады Дмитрук назвал уход Зеленского лучшим подарком украинцам
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Без Сафонова, Кузяева и Головина. Карпин определился с составом сборной России на ноябрьские матчи
Кафанов объяснил выбор вратарей сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
Карпин — о невызове Головина в сборную: «Эта пауза должна помочь ему полностью восстановиться»
Карпин — о вызове трех игроков «Краснодара» на ноябрьский сбор: «Я бы не назвал это преимуществом»
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «У нас нет статуса базового клуба сборной России»
Карпин заявил, что сборная сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией
Сегодня
Вчера
Неделя