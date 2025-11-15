Видео
Сегодня, 20:30

Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

— Хороший соперник. Играли в целом неплохо. Не давали создавать моменты. Из-за ошибок пропустили два гола, — сказал Бевеев.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

2

  • Dinamo Poninka

    Хорошая работа, работал вроде не плохо, но пенсия ни к чёрту.

    15.11.2025

  • Tommy Morton

    Ошибка в кувшине с салом.

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Мингиян Бевеев
