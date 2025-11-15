Сегодня, 20:30
Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.
— Хороший соперник. Играли в целом неплохо. Не давали создавать моменты. Из-за ошибок пропустили два гола, — сказал Бевеев.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1.
Dinamo Poninka
Хорошая работа, работал вроде не плохо, но пенсия ни к чёрту.
15.11.2025
Tommy Morton
Ошибка в кувшине с салом.
15.11.2025