Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»

Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче. — Хороший соперник. Играли в целом неплохо. Не давали создавать моменты. Из-за ошибок пропустили два гола, — сказал Бевеев. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Dinamo Poninka Хорошая работа, работал вроде не плохо, но пенсия ни к чёрту. 15.11.2025