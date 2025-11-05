Министерство спорта Камеруна пригласило сборную России сыграть ответный матч

Генеральный инспектор министерства спорта и физического воспитания Республики Камерун Мишель Диссаке Мбарга в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении ответной товарищеской игры со сборной России.

«Готовы провести игру с Россией. Если так будет решено, мы сыграем. Почему нет? Приглашаем в Камерун, это не проблема. У нас прекрасная инфраструктура, которая подойдет. Между нашими странами есть сотрудничество, есть обмен тренеров, обмен опытом», — сказал Мбарга «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

12 октября 2023 года в Москве Россия победила Камерун со счетом 1:0.