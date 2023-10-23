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Сегодня, 09:00

Матыцин о сборной России по футболу: «Хочется более яркой и результативной игры»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин в комментарии «СЭ» оценил игру сборной России в последних товарищеских матчах.

— Насколько вы удовлетворены выступлением сборной России в последних товарищеских матчах?

— Это вопрос к РФС.

— А если оценивать со стороны зрителя?

— Хочется более яркой и результативной игры.

— У вас была небольшая словесная перепалка с Валерием Георгиевичем в СМИ.

— У меня ни с кем нет перепалок.

— Последняя обращенная его к вам фраза была: «А вы с командой?» Так, а вы с командой?

— Я руководитель отрасли на сегодняшний момент, руководитель Министерства спорта, которое отвечает за государственную политику в области спорта. Для меня этот вопрос кажется странным.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

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