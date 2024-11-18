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Сегодня, 14:16

Дегтярев о рекорде сборной России: «Стоит искать соперника посильнее, получше»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на установленный сборной России по футболу рекорд по числу голов в одном матче.

15 ноября россияне со счетом 11:0 разгромили команду Брунея в товарищеской встрече в Краснодаре. Это самая крупная победа сборной России в истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в игре против Сан-Марино (9:0).

«В это время смотрел оперу «Риголетто» в Большом театре. В антракте поглядывал на счет, удивлялся. Хотелось бы более сильного соперника. Уверен, что с Сирией матч будет другой. Но в этом получилось попробовать молодых игроков. Надо ли нам такое в будущем? Стоит искать соперника посильнее, получше», — сказал Дегтярев.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Михаил Дегтярев

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