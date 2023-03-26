Матыцин — о словах Карпина: «Ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина в преддверии матча против команды Ирака.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков.

Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг.

Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). В воскресенье, 26 марта, россияне встретятся с Ираком. Начало — в 18.00 по московскому времени.