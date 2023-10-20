Министр спорта Уганды считает позорным решение об отстранении российского спорта

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг считает, что решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований является позорным, обескураживающим и жестоким.

«Хартия ЮНЕСКО подчеркивает, что спорт является фундаментальным правом для всех. Сама фраза «спорт без границ» воплощает суть того, чем должен быть спорт — это мир, в котором любовь к игре выше политических барьеров. В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии», — цитирует Огванг ТАСС.

Ранее на форуме президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.