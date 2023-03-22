Божович — о невызове Дзюбы в сборную: «Карпин лучше всех знает, кто ему нужен»

Бывший тренер «Динамо», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович ответил на вопрос «СЭ» о невызове нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

«Дзюба? Даже не хочу обсуждать, вызван он в сборную или не вызван. Карпин лучше всех знает, кто ему нужен. Это его решение. Он тренер сборной. У каждого человека есть свое мнение», — сказал Божович «СЭ».

В этом сезоне 34-летний форвард провел за «Локо» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране, 26 марта — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.