Миранчук может остаться в «Торино» для лечения во время матчей сборных

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о травме полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы ждем ответа национальной сборной России — хотят ли, чтобы он навестил их. В ином случае он останется в Турине для лечения», — сообщили в пресс-службе «Торино» «СЭ».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).