Миранчук: «Играть с братом в одной команде? Это будет одно из моих желаний на Новый год»

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о желании снова играть со своим братом-близнецом Антоном в одной команде.

— Мечтаешь ли снова поиграть с Антоном в одной команде?

— Близится Новый год. И это будет одно из желаний, которые я буду загадывать.

Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Антон Миранчук с сентября 2024 года выступает за швейцарский «Сьон».