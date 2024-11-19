Сегодня, 14:30
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался о мотивации выступать за сборную России.
— Как тебе в сборной?
— Атмосфера очень хорошая, мне нравится. Чувствую себя очень комфортно, все друг с другом общаются, делятся, что происходит в клубах...
— Как игра с Брунеем?
— Забили рекордное количество мячей, все делали свое дело хорошо. Понятно, что с командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но все остаются сфокусированными, это мне нравится! Важно отношение — нет расхлябанности.
Товарищеский матч с командой Сирии состоится в Волгограде сегодня, 19 ноября. Встреча начнется в 19.30 мск.
15 ноября сборная России обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0, побив рекорд по количеству голов в одном матче.