Миранчук — о сборной России: «Нет расхлябанности, и мне это нравится!»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался о мотивации выступать за сборную России.

— Как тебе в сборной?

— Атмосфера очень хорошая, мне нравится. Чувствую себя очень комфортно, все друг с другом общаются, делятся, что происходит в клубах...

— Как игра с Брунеем?

— Забили рекордное количество мячей, все делали свое дело хорошо. Понятно, что с командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но все остаются сфокусированными, это мне нравится! Важно отношение — нет расхлябанности.

Товарищеский матч с командой Сирии состоится в Волгограде сегодня, 19 ноября. Встреча начнется в 19.30 мск.

15 ноября сборная России обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0, побив рекорд по количеству голов в одном матче.