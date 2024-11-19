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Сегодня, 14:30

Миранчук — о сборной России: «Нет расхлябанности, и мне это нравится!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался о мотивации выступать за сборную России.

— Как тебе в сборной?

— Атмосфера очень хорошая, мне нравится. Чувствую себя очень комфортно, все друг с другом общаются, делятся, что происходит в клубах...

—  Как игра с Брунеем?

—  Забили рекордное количество мячей, все делали свое дело хорошо. Понятно, что с командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но все остаются сфокусированными, это мне нравится! Важно отношение — нет расхлябанности.

Товарищеский матч с командой Сирии состоится в Волгограде сегодня, 19 ноября. Встреча начнется в 19.30 мск.

15 ноября сборная России обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0, побив рекорд по количеству голов в одном матче.

Алексей Миранчук
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