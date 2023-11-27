Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:16

Миронов мечтает, чтобы российские клубы вернули в еврокубки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что хотел бы допуска российских команд до еврокубков.

«Какая у меня мечта? Наверное, чтобы нам допуск дали до еврокубков, международных соревнований. Какая сейчас мотивация в РПЛ? Я не понимаю, у кого нет мотивации играть. Это Премьер-Лига, это определенный уровень, до которого футболист растет. Дебютировать и играть в Премьер-Лиге — это уже мотивация. Я не знаю, кто из игроков не видит ее. Для меня мотивация — это быть здесь, в команде Премьер-Лиги. Нет мотивации — не выходи, не играй», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mironov-moya-mechta-chtoby-rossijskie-kluby-vernuli-v-evrokubki/
Алексей Миронов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
5
Обсудить
Читайте также
Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

РФС объяснил причину покупки бутс кубинцами в Волгограде