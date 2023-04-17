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17 апреля, 23:26

Мирзоян: «Вот возьмем свою форму, бутсы и пойдем в АФК, а там поля другого качества»

Алина Савинова
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Член Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Мое мнение — надо играть! По итогам сезона мы будем определять лучших футболистов и кандидатов на места в сборной. Сборная должна быть действующей. Мы не должны относиться к товарищеским матчам как к играм для галочки. При таком отношении к товарищеским встречам у игроков нет никакого стимула. Приглашение в сборную — высшая точка признания мастерства футболиста. В сборной должны играть все лучшие — их определяет главный тренер», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мирзояна.

Также он рассказал, что думает по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вы поймите одну вещь. Вот мы возьмем свою форму и бутсы и пойдем туда, а там поля другого качества. Вы думаете, что легко взять и просто перейти в Азиатскую конфедерацию? Наше положение таково, что, к сожалению, нас не подпускают к международным турнирам. Мы что теперь, должны сесть и сказать, что мы забросим весь спорт?» — добавил специалист.

16 апреля «СЭ» стало известно, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005089892_mirzoyan_vozmem_butsyi_i_poydem_v_afk_a_tam_polya_drugogo_kachestva
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Александр Мирзоян
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