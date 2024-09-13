Митрофанов допустил возможность товарищеского матча сборных России и США до конца года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России до конца года будет играть товарищеские матчи только с командами из Азии.

«Все соперники будут из Азии. Наверное, можно сыграть со сборной США, которая не участвует в отборе к чемпионату мира. Еще есть Мексика и Канада», — приводит слова Митрофанова РИА Новости Спорт.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Национальная команда и российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.