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Сегодня, 14:26

Митрофанов назвал главную задачу РФС в отношениях с УЕФА

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал главной задачей в отношениях с УЕФА возвращение российских сборных и клубов на международные соревнования.

«Если бы мы принимали участие в официальных матчах, то можно было бы сказать, что наши отношения с УЕФА никак не изменились по сравнению с 2018 или 2021 годами. Но мы, к сожалению, не участвуем в официальных матчах. Это главное, что нам необходимо вернуть в наших отношениях», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
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