Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:48

Митрофанов назвал невысокими шансы провести матч сборной России с КНР в 2025 году

Telegram Дзен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов считает, что шансы на проведение товарищеского матча сборных России и Китая по футболу в 2025 году являются невысокими.

«Что касается матча с командой Китая, то нужно будет смотреть по их свободному времени. В следующем году у азиатских команд не так много свободных окон. Невысокие шансы, что матч пройдет в следующем году», — цитирует Митрофанова ТАСС.

11 марта этого года президент РФС Александр Дюков сообщал, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.

14&nbsp;октября. Молодежная сборная России победила Китай (1:0). Китайская стена рухнула: сборные России выиграли все матчи в Поднебесной
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Вратарь Шунин и модель Григорьева воспитывают двоих детей
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус
Нортуг рассказал об общении с Большуновым на тему отстранения: «Ему тяжело психологически»
Боксер Джонсон — о возвращении российских спортсменов: «Трамп — человек, который держит свое слово»
Якубко: «Я бы очень хотел, чтобы Россия играла на чемпионате мира»
Шишкарев будет переизбираться на пост вице-президента ОКР
Россия готова обсуждать возвращение в мировой спорт. Когда оно может произойти?
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Уилкшир: «Не думаю, что России нужны такие игры, как с Брунеем»
Посол Аргентины не исключил проведение товарищеского матча с Россией
Глебов — о своем настрое в сборной: «Неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!»
Глебов — о сборе национальной команды: «Лучше сыграть против детишек из Курской области, чем с Пакистаном»
«Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России
Кафанов: «Латышонок и Лантратов тренировались с хорошим настроением в сборной»
Сегодня
Вчера
Неделя