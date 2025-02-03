Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:00

Митрофанов назвал страны, которые выступают за возвращение России на международную арену

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» назвал европейские страны, которые поддерживают возвращение российских команд.

«Есть уровень политиков. Причем политики — это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской. В Сербии — исторически. Еще у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение», — сказал Митрофанов «СЭ».

Максим Митрофанов. «Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.

37
РФС
Максим Митрофанов
Читайте также
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Митрофанов о юношеских сборных: «В Европе нарушают конвенцию о правах ребенка и сами это признают»
Митрофанов заявил, что Англия позитивно смотрит на российский футбольный рынок
Митрофанов: «Международное футбольное сообщество страдает без России. Они хотели бы нашего возвращения»
Митрофанов: «Много противников возвращения России, но сторонников больше»
«Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова
Дюков об общении с представителями УЕФА и ФИФА: «Коллегам интересны наши проекты»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя