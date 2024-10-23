Митрофанов объяснил, почему сборная России не проводит матчи с клубами РПЛ и медиалиги

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему сборная России отказывается от товарищеских матчей с клубами РПЛ и медиалиги.

— Многие попрекали РФС за отказ играть против медийных команд и клубов РПЛ. Объясните, почему у союза такая позиция?

— Все международные матчи в соответствии с нормативными документами ФИФА делятся на несколько категорий и уровней. Официальными играми также являются и товарищеские матчи между двумя сборными — членами ФИФА по правилам игры в футбол ФИФА. Предположим, если вы играете с другой официальной командой, но делаете восемь замен — это не по правилам ФИФА, а значит, в рейтинг такой матч не пойдет.

Почему мы хотим играть матчи только против официальных сборных? Во-первых, рейтинговые очки назначаются за матчи, которые согласованы ФИФА и конфедерациями. Эти же матчи представляют наибольший интерес для болельщиков и футболистов. Для нас важно поддержание рейтинга и улучшение позиций в нем. Во-вторых, за эти игры осуществляется выплата за медиаправа, за спонсорские контракты.

— Если упростить до одного предложения, нам нужно удержаться в рейтинге и получить выплаты?

— Верно, в рейтинге мы должны не падать, а только повышаться. Игры ФИФА дают нам возможность получать рейтинговые очки. Мы же проводили игры с Сан-Марино в официальных турнирах — а это команда на 210-м месте. Сборная Вьетнама, кстати, сильнее многих сборных стран СНГ, с которыми нам часто советуют сыграть.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.