Митрофанов: «Команды поинтереснее «Бешикташа» могут интересоваться Карпиным»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Бешикташа» к главное тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.

«Слухи не комментирую. Но, уверен, качества Валерия Георгиевича таковы, что им может интересоваться абсолютно любая команда. И более интересная, чем «Бешикташ» в том числе. При всем уважении к турецкому клубу», — сказал Митрофанов «СЭ».

Контракт российского специалиста с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.