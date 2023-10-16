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Сегодня, 12:39

Митрофанов ответил на вопрос о возможном турне сборной России по Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генсек РФС Максим Митрофанов исключил возможное турне сборной России по Бразилии.

«Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее Митрофанов заявил, что РФС занимается поиском соперника для национальной команды перед ноябрьской паузой на матчи сборных.

В октябре молодежная сборная России проводит товарищеские матчи с несколькими академиями бразильских топ-клубов. Команда Ивана Шабарова сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2) и обыграла «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4).

16 октября молодежная сборная сыграет с «Сан-Паулу». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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