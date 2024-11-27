Митрофанов подвел итоги для молодежных и юношеских команд России в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что игроки молодежной и юношеских сборных России хорошо проявили себя в 2024 году.

«Хороший год для молодежной и юношеских команд, хорошее поколение игроков. Стараемся максимально создать условия, чтобы они принимали участие в интересных матчах с высокой конкуренцией. Они проявляют себя неплохо», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В 2024 году молодежная сборная России по футболу сыграла матчи со сборными Уругвая и Китая, а также с командами из Вьетнама. Кроме того, были проведены игры против уругвайских клубов «Насьональ» и «Монтевидео», а еще против бразильских команд — «Сан-Кристован», «Флуминенсе» и «Ботафого».