Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:00

Митрофанов: «Мы видели, что Карпин хочет быть тренером сборной России. Переговоры шли быстро»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У Валерия Георгиевича тяжелейший график. Но он был крайне мотивирован, чтобы остаться. Мы видели, что он хочет и дальше быть тренером сборной, для него это честь — работать с главной командой своей страны. Переговоры прошли очень быстро. План Б всегда есть, но в данной ситуации мы шли не двумя параллельными курсами. Мы были уверены в соглашении с Валерием Карпиным. С самого начала переговоров стало понятно, что ни к какой альтернативе прибегать не придется», — сказал Митрофанов «СЭ».

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. Ранее РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.

Валерий Карпин. «Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
1
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
«Спартак» нашел еще одну замену Промесу, от Чалова отказался европейский клуб. Главные трансферные новости РПЛ за 12 июля
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В РФС заявили, что сборная России осенью с высокой долей вероятности сыграет на выезде