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Сегодня, 16:32

Митрофанов рассказал, что новая форма сборной России будет представлена в марте 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет представлена перед товарищескими матчами в марте 2024 года.

«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года. Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

РФС заключил соглашение с компанией Jogel до 2026 года. Контракт подразумевает экипировку для 27 национальных команд России различных возрастов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gensek-rfs-novaya-forma-sbornoj-rossii-budet-predstavlena-v-marte-2024-goda/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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