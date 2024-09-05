Митрофанов — о матче с Таиландом: «Если завтра начнется тайфун, игру отменят. Сборная полетит домой»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал итоги матча сборной России с Вьетнамом (3:0) и предстоящий матч с Таиландом.

— Ваше впечатление от Ханоя?

— Жарко, влажно. Достаточно чисто. Игра отличная, результат супер. Погода не помешала. Матч с Таиландом может быть отменен? Я думаю, что нет.

— Что будет в случае, если завтра начнется тайфун?

— Если завтра начнется тайфун и отменят матч, сборная поедет 7-го числа в отель и в момент, когда наступит время посадки в самолет, по текущему расписанию улетит домой.

— Таиланд не переносится, а мы просто улетаем в таком случае?

— Мы точно улетаем в таком случае. Дальше у Таиланда игра еще со Вьетнамом.

— По таким условиям сразу становится понятно, что об Азии мысли отлетают?

— Непривычные для нас условия. Конечно, нам бы хотелось играть в более комфортных для себя условиях, в европейских соревнованиях.

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.