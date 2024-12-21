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Сегодня, 11:45

Митрофанов: «Германия, Сербия, Черногория и другие страны за то, чтобы Россия вернулась не международную арену»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какие страны поддерживают возвращение российских команд на международную арену.

— Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт». — Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.

— Германия, получается, выступает за возвращение России?

— Да.

— Кто еще из европейских стран не против нашего возвращения?

— Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.

— Получается, лишь несколько стран против нас?

— Не несколько, а порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция.

— Кто против нашего возвращения?

— Например, Дания.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: РБ Спорт
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Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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