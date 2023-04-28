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Сегодня, 09:00

Митрофанов — о сборной: «Ведем переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о планах сборной России на июньские даты ФИФА.

«Совместно с тренерским штабом по ряду причин мы приняли решение отказаться от участия в турнире ЦАФА. Понятно, что, в хорошем смысле, это была синица в руках — готовый турнир, готовые матчи. Сейчас ведем переговоры с рядом федераций относительно проведения и организации товарищеских матчей. Это разные федерации», — сказал Митрофанов «СЭ».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Максим Митрофанов. Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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