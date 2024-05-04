Митрофанов: «В ФИФА нам сказали, что пока УЕФА не снимет бан — отстранение сохранится»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос «СЭ» о положении российского футбола на международной арене.

— Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим?

— В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняли решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения чемпионата мира-2022 в Катаре». ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу — поэтому мы отстраняем Россию. Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

— Что делал РФС в тот момент?

— Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА. И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Полностью интервью Максима Митрофанова читайте на «СЭ»