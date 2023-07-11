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Сборная России

Сегодня, 10:04

Митрофанов рассказал о возможном проведении матча между сборными России и Бразилии

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии.

«Я говорил о возможности проведения товарищеского матча с со сборной Бразилии? Я говорил о том, что один из наших европейских консультантов при поиске соперника на мартовский сбор пытался организовать матч, но пока эта тема развития не получила. И мы ищем других соперников», — приводит «РБ Спорт» слова генсекретаря РФС.

Ранее Митрофанов сообщал, что на 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mitrofanov-vy-skazalsya-o-vozmozhnom-provedenii-matcha-mezhdu-sborny-mi-rossii-i-brazilii/
РФС
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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