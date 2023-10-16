Митрофанов рассказал, почему матч между сборными России и Кении состоится в Турции

Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему матч между сборными России и Кении пройдет в Турции.

«Почему была выбрана Турция? По причине логистики. Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией», — приводит слова Митрофанова РИА «Новости».

16 октября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

12 октября сборная России в Москве обыграла в товарищеском матче Камерун — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.