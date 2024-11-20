Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:30

Митрофанов рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболистам сборной России перестали платить премиальные за матчи.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Это символическая сумма, которая несопоставима с их зарплатами», — заявил Митрофанов «РБ Спорт».

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 34:0. Наша сборная в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Сегодня
Вчера
Неделя