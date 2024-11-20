Митрофанов рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболистам сборной России перестали платить премиальные за матчи.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Это символическая сумма, которая несопоставима с их зарплатами», — заявил Митрофанов «РБ Спорт».

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 34:0. Наша сборная в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).