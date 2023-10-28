Митрофанов считает, что матч сборной России с командой медиалиги вполне возможен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о вероятном проведении матча сборной России со сборной Медиалиги.

«Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана — матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России. В ноябре вариант такого матча не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.