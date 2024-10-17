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Сегодня, 15:46

Митрофанов сообщил, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Тренировка сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущих соперниках сборной России в ноябре.

«Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договоренности на ноябрь. Что касается вашего вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Футбол
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Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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