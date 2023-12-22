Митрофанов высказался о ситуации с переходом РФС в Азию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с переходом РФС в Азию.

«То, о чем говорил Александр Валерьевич, — попытка донести объективную позицию, которая была продемонстрирована Азиатскими Играми. Олимпийский совет Азии — и МОК в какой-то момент это одобрил — говорит: да, давайте, заявляйтесь, но затем после того, как МОК передумал, нашим спортсменам было отказано в участии. Был прецедент с одной из азиатских стран — мы обсуждали, в том числе и возможный переход, и они позитивно к этому отнеслись. Как только стали договариваться о конкретике, в том числе и о товарищеском матче, — матч с нами не сыграли. И такие ситуации могут повторяться. То, о чем мы говорим — оценка рисков. Если ориентироваться на решение Генассамблеи ООН, которая, собственно, провела водораздел дружественных и недружественных стран по отношению к России, то из 47 (входящих в АФК) стран 26 однозначно проголосовали за антироссийскую позицию. Это не значит, что они так же проголосуют при принятии решения, принимать ли РФС в АФК, многие изменят свою позицию. Точно так же, как и те, кто поддержал Россию или высказался нейтрально, могут позицию поменять», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Он также рассказал, как принимается решение.

«Нужно получить решение исполкома, где три четверти членов представляют страны, которые занимали антироссийскую позицию. Опять же — это не значит, что в переговорах с этими людьми они говорят, что против нас. Говорят: «Конечно, обращайтесь. Как только выйдете из УЕФА, обращайтесь к нам, будем рассматривать ваш вопрос». Но письменных гарантий никто дать не может. И вероятность того, что они изменят свое решение в моменте, высока. В том числе и из-за позиции ФИФА, которая не говорит, что снимет ограничения если мы перейдем. ФИФА скорее занимает позицию нейтрального наблюдателя», — добавил Митрофанов.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.