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Сегодня, 20:14

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

— УЕФА хочет, чтобы мы остались.

— Какой дедлайн по решению Азии и УЕФА?

— Нет слова дедлайн. Это все-таки линия, перешел ты ее или нет. Линия была 31 декабря. Сейчас у нас сильно больше времени, потому что у УЕФА нет такой жесткости. По всей совокупности вопросов договариваемся сейчас с УЕФА, ФИФА, что все может случиться. Сегодня все жестко консервативны, говорят: давайте подождем, а завтра скажут — давайте кого-то допустим. Мы бьемся за то, чтобы это случилось как можно раньше.

— Изначально же бан был на год?

— Нет, бессрочный. До особого распоряжения, поэтому здесь нет каких-то дедлайнов. Это тоже плохо, потому что, когда вы не знаете, насколько строите свои планы, какие негативные они не были, вам сложнее их строить. Это как на работе вынужденный отпуск, платить нечем, но на два года. А потом говорят: «Слушай, ты там приходи, позванивай иногда».

— То есть, если бы в УЕФА сказали: «Три года вы не играете, а потом возвращаетесь»...

— Если бы да кабы... Все по-разному это оценивают. Лучше было бы, если бы они не принимали такое решение. Мне кажется, оно слишком было быстро принято ими. И они сейчас заложники этой ситуации.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
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