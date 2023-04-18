Митрофанов — о турнире в Бразилии: «Сейчас отрабатываем все организационные вопросы»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном участии сборной России U17 в международном турнире под эгидой БРИКС, который пройдет в Бразилии.

— Писали о турнире стран БРИКС. Такой вариант событий возможен?

— Да, но для сборной 2006 года рождения. Турнир так называется, но в основном там Бразилия — их федерация проводит эти соревнования. Коллеги нас пригласили. Мы с удовольствием все организационные вопросы с ними сейчас отрабатываем.

— Какие даты?

— Конец мая-начало июня. Примерно с 28-го по 3-е число.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.