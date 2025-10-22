Генсек РФС Митрофанов: «Большинство футбольных федераций выступают за возвращение России»

22 октября, 14:21
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отношений футбольных федераций других стран к потенциальному возвращению России в международные соревнования.
«Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой организаций, из-за политической ситуации.
хурма(сельдерей)
хурма(сельдерей)

сначала придумали =политическую ситуацию= согласно порядка основаного на правилах...а потом на основе этого понятия отстранили понятие =агрессор= приклеили без учета всех факторов типа Россия НАПАЛА не бедную Украину просто так ...взяла и напала ей больше нечего делать было англосаксы умеют спровоцировать конфликт и назначить агрессора это у них не отнять вот Израиль назначили жертвой и он без всяких отстранений кто же жертву будет наказывать так и живем
28.10.2025
Soulles2
Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» - Имя, сестра (т.е. брат) имя )) Чуствую, что в этом списке только Сербия и Орбания, в крайнем случае кто-то из б.Югославии.
23.10.2025
дурачок,в РБ телемарафонов нету. телемарафоны это южнее
23.10.2025
Пан Юзеф
Все верно говорит Максим Митрофанов. Бруней, Куба, Иран, Сомали, Гренада и Восточный Тимор голосуют за возвращение сборной России. Только пиндосня против, но она в явном меньшинстве.
23.10.2025
Симон Вирсаладзе
Кто мы? Ты лично с передовой строчишь?
23.10.2025
ViktorDiktor®
:clown: До лампочки все заявы этого деятеля:thumbsdown:
22.10.2025
Garryman
Если честно, то мы не только без ЛЧ остались. Но без ЧЕ, ЧМ и прочих турниров.
22.10.2025
Garryman
Он же ясно сказал: «Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» То есть - за наше возвращение даже те, кто против нашего возвращения? Или только я ничего не понял?
22.10.2025
Дмитрий Е.
а ты сидишь и считаешь Мыкола?
22.10.2025
Дмитрий Е.
так тебе и не такое в телемарафоне на уши вешают ты же веришь, три ракеты и тд, самая свободная нация с закрытыми границами и отменой выборов)
22.10.2025
Дмитрий Е.
не надо до днепропетровской отступать было мыкола
22.10.2025
Дмитрий Е.
Как же укроб-ди возмущаются в комментах. Конечно когда мы уже в Днепропетровской области только и остаётся что воевать в комментах. Кстати вы и так без ЛЧ остались))
22.10.2025
Солёный
Зимнее обострение, весеннее обострение, летнее обострение... )))))))
22.10.2025
Millwall82
а пруфы есть, толстый школьник? Пиндеть, не мешки ворочить. Или на слово поверить?) И покажите этого дурака тогда) Чинуши издревна только и делали, что нае... население. Лично я, даже не представляю российские клубы в ЕК, а сборную Россию в отборах под эгидой УЕФА, возможны такие варианты как у сборной СССР (скандальный технарь со сб. Чили в 73). Да и в азиатской зоне сложности будут, например со сб. Ю.Кореи или Японией с Австралией.
22.10.2025
Derbist
27 июня, 10:18 Митрофанов: «Сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше» 6 мая, 16:21 Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись» 3 февраля, 09:15 Митрофанов: «Много противников возвращения России, но сторонников больше»
22.10.2025
Олег
Не надоело эту муйню раз в 2 недели повторять?
22.10.2025
Футболист Сапогов
Уже лыжников вчера вернули. Что ты прешь Митрофанов?? Найдется несколько федераций, которые будут против. Они опять запугают УЕФА или ФИФА своим бойкотом. И все. Game over.
22.10.2025
Брат
Очень странные заявления что от банщика, что от Митрофана. Оба вводят в заблуждение вышестоящее начальство во-первых и во-вторых обычного обывателя. Они преподносят всё так, что типа вот война закончится и сразу, сию минуту вернут и через месяц уже играем! Не так-то всё просто будет. Уверен, что вначале дадут условный срок (ещё не ясно какой он будет) или дадут бан на несколько лет, а уж потом будут смотреть на поведение и переходить к рассмотрению вопроса.
22.10.2025
Брат
Это общие слова. Товарищ Митрофан! Огласите весь список, пожалуйста!
22.10.2025
Старшой0754
И что дальше?
22.10.2025
о, Господи! опять завел сказку про белого бычка....
22.10.2025
sdf_1
Если есть большинство, котроое "за", то есть и меньшинство, которое "против". Огласите (или озвучьте, как принято говорить у неграмотных людей) весь список, пожалуйста. А вообще, честно говоря, вы уже утомили с этими своими заявлениями о возвращении. Когда на самом деле вернут, тогда и выступайте со своими заявлениями
22.10.2025
Солёный
С 2022-го года четыере раза в год обострение случается у Митрофанова - глюки появляются, что все хотят возвращения России
22.10.2025