Генсек РФС Митрофанов: «Большинство футбольных федераций выступают за возвращение России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отношений футбольных федераций других стран к потенциальному возвращению России в международные соревнования. «Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт». В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой организаций, из-за политической ситуации.

хурма(сельдерей) В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой организаций, из-за политической ситуации ==================================================== сначала придумали =политическую ситуацию= согласно порядка основаного на правилах...а потом на основе этого понятия отстранили понятие =агрессор= приклеили без учета всех факторов типа Россия НАПАЛА не бедную Украину просто так ...взяла и напала ей больше нечего делать было англосаксы умеют спровоцировать конфликт и назначить агрессора это у них не отнять вот Израиль назначили жертвой и он без всяких отстранений кто же жертву будет наказывать так и живем 28.10.2025

Soulles2 Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» - Имя, сестра (т.е. брат) имя )) Чуствую, что в этом списке только Сербия и Орбания, в крайнем случае кто-то из б.Югославии. 23.10.2025

дурачок,в РБ телемарафонов нету. телемарафоны это южнее 23.10.2025

Пан Юзеф Все верно говорит Максим Митрофанов. Бруней, Куба, Иран, Сомали, Гренада и Восточный Тимор голосуют за возвращение сборной России. Только пиндосня против, но она в явном меньшинстве. 23.10.2025

Симон Вирсаладзе Кто мы? Ты лично с передовой строчишь? 23.10.2025

ViktorDiktor® :clown: До лампочки все заявы этого деятеля:thumbsdown: 22.10.2025

Garryman Если честно, то мы не только без ЛЧ остались. Но без ЧЕ, ЧМ и прочих турниров. 22.10.2025

Garryman Он же ясно сказал: «Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» То есть - за наше возвращение даже те, кто против нашего возвращения? Или только я ничего не понял? 22.10.2025

Дмитрий Е. а ты сидишь и считаешь Мыкола? 22.10.2025

Дмитрий Е. так тебе и не такое в телемарафоне на уши вешают ты же веришь, три ракеты и тд, самая свободная нация с закрытыми границами и отменой выборов) 22.10.2025

Дмитрий Е. не надо до днепропетровской отступать было мыкола 22.10.2025

Дмитрий Е. Как же укроб-ди возмущаются в комментах. Конечно когда мы уже в Днепропетровской области только и остаётся что воевать в комментах. Кстати вы и так без ЛЧ остались)) 22.10.2025

Солёный Зимнее обострение, весеннее обострение, летнее обострение... ))))))) 22.10.2025

Millwall82 а пруфы есть, толстый школьник? Пиндеть, не мешки ворочить. Или на слово поверить?) И покажите этого дурака тогда) Чинуши издревна только и делали, что нае... население. Лично я, даже не представляю российские клубы в ЕК, а сборную Россию в отборах под эгидой УЕФА, возможны такие варианты как у сборной СССР (скандальный технарь со сб. Чили в 73). Да и в азиатской зоне сложности будут, например со сб. Ю.Кореи или Японией с Австралией. 22.10.2025

Derbist 27 июня, 10:18 Митрофанов: «Сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше» 6 мая, 16:21 Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись» 3 февраля, 09:15 Митрофанов: «Много противников возвращения России, но сторонников больше» 22.10.2025

Олег Не надоело эту муйню раз в 2 недели повторять? 22.10.2025

Футболист Сапогов Уже лыжников вчера вернули. Что ты прешь Митрофанов?? Найдется несколько федераций, которые будут против. Они опять запугают УЕФА или ФИФА своим бойкотом. И все. Game over. 22.10.2025

Брат Очень странные заявления что от банщика, что от Митрофана. Оба вводят в заблуждение вышестоящее начальство во-первых и во-вторых обычного обывателя. Они преподносят всё так, что типа вот война закончится и сразу, сию минуту вернут и через месяц уже играем! Не так-то всё просто будет. Уверен, что вначале дадут условный срок (ещё не ясно какой он будет) или дадут бан на несколько лет, а уж потом будут смотреть на поведение и переходить к рассмотрению вопроса. 22.10.2025

Брат Это общие слова. Товарищ Митрофан! Огласите весь список, пожалуйста! 22.10.2025

Старшой0754 И что дальше? 22.10.2025

о, Господи! опять завел сказку про белого бычка.... 22.10.2025

sdf_1 Если есть большинство, котроое "за", то есть и меньшинство, которое "против". Огласите (или озвучьте, как принято говорить у неграмотных людей) весь список, пожалуйста. А вообще, честно говоря, вы уже утомили с этими своими заявлениями о возвращении. Когда на самом деле вернут, тогда и выступайте со своими заявлениями 22.10.2025