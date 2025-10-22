Видео
22 октября, 14:21

Генсек РФС Митрофанов: «Большинство футбольных федераций выступают за возвращение России»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отношений футбольных федераций других стран к потенциальному возвращению России в международные соревнования.

«Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой организаций, из-за политической ситуации.

Источник: «РБ Спорт»
23

  • хурма(сельдерей)

    В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой организаций, из-за политической ситуации ==================================================== сначала придумали =политическую ситуацию= согласно порядка основаного на правилах...а потом на основе этого понятия отстранили понятие =агрессор= приклеили без учета всех факторов типа Россия НАПАЛА не бедную Украину просто так ...взяла и напала ей больше нечего делать было англосаксы умеют спровоцировать конфликт и назначить агрессора это у них не отнять вот Израиль назначили жертвой и он без всяких отстранений кто же жертву будет наказывать так и живем

    28.10.2025

  • Soulles2

    Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» - Имя, сестра (т.е. брат) имя )) Чуствую, что в этом списке только Сербия и Орбания, в крайнем случае кто-то из б.Югославии.

    23.10.2025

  • дурачок,в РБ телемарафонов нету. телемарафоны это южнее

    23.10.2025

  • Пан Юзеф

    Все верно говорит Максим Митрофанов. Бруней, Куба, Иран, Сомали, Гренада и Восточный Тимор голосуют за возвращение сборной России. Только пиндосня против, но она в явном меньшинстве.

    23.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кто мы? Ты лично с передовой строчишь?

    23.10.2025

  • ViktorDiktor®

    :clown: До лампочки все заявы этого деятеля:thumbsdown:

    22.10.2025

  • Garryman

    Если честно, то мы не только без ЛЧ остались. Но без ЧЕ, ЧМ и прочих турниров.

    22.10.2025

  • Garryman

    Он же ясно сказал: «Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступают за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях» То есть - за наше возвращение даже те, кто против нашего возвращения? Или только я ничего не понял?

    22.10.2025

  • Дмитрий Е.

    а ты сидишь и считаешь Мыкола?

    22.10.2025

  • Дмитрий Е.

    так тебе и не такое в телемарафоне на уши вешают ты же веришь, три ракеты и тд, самая свободная нация с закрытыми границами и отменой выборов)

    22.10.2025

  • Дмитрий Е.

    не надо до днепропетровской отступать было мыкола

    22.10.2025

  • Дмитрий Е.

    Как же укроб-ди возмущаются в комментах. Конечно когда мы уже в Днепропетровской области только и остаётся что воевать в комментах. Кстати вы и так без ЛЧ остались))

    22.10.2025

  • Солёный

    Зимнее обострение, весеннее обострение, летнее обострение... )))))))

    22.10.2025

  • Millwall82

    а пруфы есть, толстый школьник? Пиндеть, не мешки ворочить. Или на слово поверить?) И покажите этого дурака тогда) Чинуши издревна только и делали, что нае... население. Лично я, даже не представляю российские клубы в ЕК, а сборную Россию в отборах под эгидой УЕФА, возможны такие варианты как у сборной СССР (скандальный технарь со сб. Чили в 73). Да и в азиатской зоне сложности будут, например со сб. Ю.Кореи или Японией с Австралией.

    22.10.2025

  • Derbist

    27 июня, 10:18 Митрофанов: «Сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше» 6 мая, 16:21 Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись» 3 февраля, 09:15 Митрофанов: «Много противников возвращения России, но сторонников больше»

    22.10.2025

  • Олег

    Не надоело эту муйню раз в 2 недели повторять?

    22.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Уже лыжников вчера вернули. Что ты прешь Митрофанов?? Найдется несколько федераций, которые будут против. Они опять запугают УЕФА или ФИФА своим бойкотом. И все. Game over.

    22.10.2025

  • Брат

    Очень странные заявления что от банщика, что от Митрофана. Оба вводят в заблуждение вышестоящее начальство во-первых и во-вторых обычного обывателя. Они преподносят всё так, что типа вот война закончится и сразу, сию минуту вернут и через месяц уже играем! Не так-то всё просто будет. Уверен, что вначале дадут условный срок (ещё не ясно какой он будет) или дадут бан на несколько лет, а уж потом будут смотреть на поведение и переходить к рассмотрению вопроса.

    22.10.2025

  • Брат

    Это общие слова. Товарищ Митрофан! Огласите весь список, пожалуйста!

    22.10.2025

  • Старшой0754

    И что дальше?

    22.10.2025

  • о, Господи! опять завел сказку про белого бычка....

    22.10.2025

  • sdf_1

    Если есть большинство, котроое "за", то есть и меньшинство, которое "против". Огласите (или озвучьте, как принято говорить у неграмотных людей) весь список, пожалуйста. А вообще, честно говоря, вы уже утомили с этими своими заявлениями о возвращении. Когда на самом деле вернут, тогда и выступайте со своими заявлениями

    22.10.2025

  • Солёный

    С 2022-го года четыере раза в год обострение случается у Митрофанова - глюки появляются, что все хотят возвращения России

    22.10.2025

