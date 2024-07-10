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Сегодня, 11:39

Митрофанов заявил, что РФС не ведет переговоры о товарищеском матче с Замбией

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил об отсутствии переговоров с Ассоциацией футбола Замбии по поводу проведения товарищеского матча.

«Нет никакой договоренности с Замбией, мы не ведем с ними переговоры», — сказал Митрофанов.

4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024.

Позже генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что матч с Россией может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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