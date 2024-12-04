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Сегодня, 09:56

Митрофанов: «Россия не будет играть в турнире ЦАФА»

Камила Абдурахманова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал будет ли сборная России участвовать в Кубке наций ЦАФА в сентябре 2025 года.

«Информация в СМИ по этому поводу не совсем верная. С Таджикистаном мы играть не будем. Там немного другая идея. Возможно, они организуют какой-то турнир ЦАФА, как обычно. Но у нас есть переговоры именно по сентябрю с частью стран немного о другом. В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей нас не интересует. Сыграем две встречи», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
РФС
Максим Митрофанов
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