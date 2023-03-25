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Сегодня, 09:24

Пресс-секретарь сборной Ирака: «Футболисты и сотрудники в России чувствуют себя в полной безопасности»

Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург.

«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никах проблем нет, мы всем довольны. Все идет по плану, и уже сегодня в 17:30 у нашей сборной будет первая тренировка на «Газпром Арене», — приводит слова Имада Sport24.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-25-press-sekretar-sbornoy-iraka-futbolisty-i-sotrudniki-v-rossii-chuvstvuyut-sebya-v-polnoy-bezopasnosti
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