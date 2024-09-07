Молодежная сборная России может сыграть против Таиланда вместо основной команды

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что молодежная сборная России U-21 может провести товарищескую игру против Таиланда вместо основной сборной.

В субботу, 7 сентября основная сборная России должна была сыграть против тайцев, но игру отменили из-за тайфуна «Яги», который обрушился на столицу Вьетнама Ханой, в которой планировалось провести встречу.

«Сейчас решается вопрос с тем, что молодежная сборная может сыграть с Таиландом вместо основной команды», — сказал Митрофанов «СЭ».

На данный момент у молодежной сборной России на 9 сентября запланирован матч против Вьетнама.