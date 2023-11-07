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Сегодня, 14:35

Молодежная сборная России объявила состав на товарищеские матчи с Белоруссией и минским «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Молодежная сборная России объявила имена футболистов, которые отправятся на сборы в Минск.

В состав попали 23 игрока.

Состав молодежной сборной России:

Вратари: Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Грибакин («Чертаново»), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин»), Ярослав Крашевский («Енисей»).

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все — «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Пяткин («Ротор»), Даниил Зорин («Динамо» Минск).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо» Москва).

В рамках сбора в Минске молодежная сборная России проведет два товарищеских матча: против молодежной сборной Белоруссии (15 ноября) и минского «Динамо» (19 ноября).

Источник: РФС
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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